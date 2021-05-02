Мужчина дает пояснения в райотделе полиции. Открыто уголовное производство.

В Одессе на улице задержан мужчина, который был в одежде с изображением коммунистической символики.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, мужчину остановили на улице Колонтаевской. На нем была одежда с изображением коммунистической символики.

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Сейчас он дает объяснения по этому поводу в отделе полиции. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Трагические события в Одессе в 2014 году

2 мая 2014 года проукраинские активисты намеревались провести марш «За единство Украины». Они хотели пройти от Соборной площади в парк им. Тараса Шевченко, где тогда проходил футбольный матч. Но им помешали представители «антимайдана», колонна которых преградила движение участникам марша. В результате начались массовые беспорядки с участием пророссийских и проукраинских активистов. Погибло 48 человек, пострадали более 200.

Начались столкновения в центре города (на Греческой площади), где были застрелены несколько человек, в частности, проукраинские активисты. Затем сторонники независимости Украины пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов - из-за пожара (огня, дыма, падения из окон горящего здания) погибли 42 человека.

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Автор: Лариса Козовая