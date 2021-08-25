Малыша, который сильно пострадал из-за горячего металла памятника, увезла скорая помощь.

В Одессе из-за известной скульптуры пострадал маленький ребенок. Мальчик получил ожоги рук и ног после того, как упал на памятнике "Одесское время", который установлен в Городском саду.

О случившемся на своей странице в Facebook рассказала мама малыша.

Женщина решила предупредить всех родителей, которые будут гулять в саду рядом с памятником. Она рассказала, что ее сын получил ожоги второй степени из-за скульптуры.

"Там металл очень сильно прогревается. Мой ребенок сегодня вырвал руку из бабушкиной и оступился, упал на четвереньки. В итоге ожоги на всех 4 конечностях второй степени", - написала женщина и показала на фото, чем для ее сына закончилась прогулка.

Читайте такжеДТП во Львовской области: трое погибших, в том числе ребенок, травмированы 6 человекМальчику понадобилась помощь врачей скорой помощи. Женщина отметила, что медики приехали очень быстро, примерно через 4 минуты после звонка они уже прибыли на место происшествия.

Сейчас у малыша перемотаны руки и ноги. Он обжег ладони и колени, именно на них он упал на раскаленном памятнике.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе задержали молодых людей, собирающих на пляже подписи против ЛГБТ.

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Автор: Полина Кузенко