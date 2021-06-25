Злоумышленники создали более 300 сайтов, на которые загружали видео и фото порнографического характера, в том числе с участием детей.

В Одессе разоблачили группировку с пяти участников, которые занимались распространением детской порнографии.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, подозрение сообщено лидеру ОПГ и четырем соучастникам.

В частности, установлено, что трое жителей города Черноморск и двое одесситов в возрасте от 39-ти до 45 лет создали более 300 сайтов, на которые загружали видео и фото порнографического характера, в том числе с участием детей. Кроме распространения порнографии, правонарушители зарабатывали рекламой веб-ресурсов теневой и мошеннической тематики, в том числе онлайн-казино.

По местам проживания фигурантов, откуда велась незаконная деятельность, правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых изъяли более 100 единиц компьютерной и мобильной техники, флэш-накопители, жесткие диски, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности пдозреваемых, большое количество наличных денег.

Читайте такжеВ Житомире мужчина через соцсети привлекал девочек-подростков к порносъемкамСейчас злоумышленникам сообщили о подозрении в распространении порнографических предметов. В дальнейшем будет назначен ряд экспертных исследований, по результатам которых планируется объявления им подозрений еще и по ст. 301-1 Уголовного кодекса ("получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение").

В настоящее время в Киевском районном суде Одессы рассматриваются ходатайства следователей об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, установлено, что с февраля 2020 года сообщники создали соответствующие интернет-сайты, загружали на них видеозаписи и изображения порнографического характера, детскую порнографию. Также злоумышленники подыскивали предложения владельцев других интернет-ресурсов, которые не были осведомлены о деятельности ОПГ и которые для увеличения количества посещений своих сайтов предлагали размещение рекламы своего интернет-ресурса.

«Участники ОПГ размещали на своих ресурсах соответствующие компьютерные программные коды, с помощью которых каждый посетитель сайта при загрузке для просмотра того или иного мультимедийного файла с изображения порнографии автоматически переходил на сайт заказчика рекламы», - уточнили в прокуратуре.

За каждую такую пересылку с порнографических сайтов на сайты заказчиков рекламы организатор ОПГ получал соответствующую плату, которая накапливалась в виде электронных средств. В дальнейшем обналичивал их и распределял между сообщниками.

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Автор: Лариса Козовая