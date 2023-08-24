Жена потерпевшего утверждает, что полицейский психически болен.

Спор между пьяным мужчиной и правоохранителем- кинологом на улице Жолио Кюри в Одессе закончился стрельбой.

Инцидент имел место 22 августа, когда полицейский находился вне службы после суточного дежурства, сообщили в региональном главке Национальной полиции. По версии правоохранителей, конфликт начал не полицейский.

"Предварительно установлено, что на улице к нему начал придираться малознакомый мужчина в состоянии алкогольного опьянения. На почве давнего конфликта гражданин спровоцировал конфликтную ситуацию, начал приставать к правоохранителю и применять к нему физическую силу", - утверждают в полиции.

В региональном главке подтверждают, что полицейский несколько раз стрельнул в сторону мужчины, с которым завязался спор, из устройства для отстрела резиновых пуль. Две пули попали мужчине в туловище.

"Даже после этого тот продолжил избивать правоохранителя. Все это снимал на камеру телефона товарищ зачинщика ссоры", - отмечают в полиции.

Версия событий потерпевшего

Жена раненого мужчины Елена Евтодева в Facebook опубликовала видео с дракой между мужчинами. Она рассказывает, что это не первый случай агрессивного поведение полицейского-кинолога, и утверждает, что мужчина психически болен.

"Неадекват сосед стрелял в моего мужа, как оказалось он является сотрудником полиции (вроде кинолог) и у него есть справка о том, что он не умный и плюс ко всему есть разрешение на оружие (пистолет) из которого он стрелял в моего мужа (как вообще ему со справкой психо дали разрешение на оружие). ... Он (кинолог – УНИАН) неоднократно угрожал расправой детям – говорил им, что "хребты переломает" и резал ножом мячик, которым играли дети...", - уверяет одесситка и отмечает, что стрельба произошла возле детской площадки, где много малышей.

Евтодева убеждает, что теперь поддержать кинолога приехала его сестра, которая якобы имеет отношение к правоохранительным органам, и она "подключила все свои связи". Кинолог не был задержан.

Реакция полиции и ГБР на поступок полицейского

На место происшествия были вызваны скорая, следственно-оперативная группа, работники территориального управления Государственного бюро расследований и другие. Врачи диагностировали пострадавшему травматическое повреждение передней брюшной стенки и грудной клетки. Обоих участников конфликта проверили на состояние опьянения: правоохранитель был трезв, а в организме второго участника драки обнаружили 1,50 промилле алкоголя.

Сотрудники ТУ ГБР начали расследование по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК. Кроме того, в Главном управлении Нацполиции в Одесской области начато служебное расследование. На время его проведения полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Инциденты с полицией в Одесской области - последние новости

В Одесской области полицейский, который был в машине со своей женой-коллегой, дважды переехал пенсионерку, и оставил умирать. После наезда пара переместила пострадавшую на скамью под подъездом, вызвала скорую, но, не дождавшись медиков, ушла. Пожилая женщина от полученных травм скончалась в больнице.

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