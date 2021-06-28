Погибших и пострадавших нет.

В Одессе, в районе Молдаванки, произошло частичное обрушение здания завода.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 27 июня примерно в 20:20 в службу спасения «101» поступило сообщение об обрушении здания производственного назначения на улице Косвенной.

Как выяснилось, произошло частичное разрушение перекрытия второго этажа бывшего завода замочных изделий на площади 20 кв. м. При этом имела место угроза дальнейшего обвала.

«Для предотвращения падения элементов бетонных конструкций и перекрытия на проезжую часть и тротуар, сотрудниками ГСЧС, с помощью автолестницы и специального оборудования, проведены работы по демонтажу железобетонной конструкции», - сообщили в главке.

От ГСЧС привлекались 5 единиц пожарно-спасательной техники и 14 человек личного состава. О причинах обрушения пока не сообщается.

Как сообщили журналистам местные жители, в вышеназванном здании накануне ЧП велись какие-то производственные работы – люди слышали звук работающего оборудования. Однако во время обрушения внутри никого не было.

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Автор: Лариса Козовая