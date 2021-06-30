Корреспондент хотел сделать репортаж о соблюдении в Одесской государственной академии строительства и архитектуры правил противопожарной безопасности.

В Одессе будут судить охранника вуза, который препятствовал работе журналиста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, Приморская окружная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении 65-летнего одессита, подозреваемого в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 2 ст. 171 УК Украины).

Следствием установлено, что в январе этого года на территории Одесской государственной академии строительства и архитектуры между мужчиной и журналистом возник конфликт во время съемок видеосюжета по соблюдению техники пожарной безопасности в учебном заведении.

Охранник, используя нецензурную брань, оказывал давление на журналиста, требовал остановить видеосъемку, после чего заставил покинуть помещение учебного заведения, не предоставив возможности снять запланированный репортаж.

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«Своими действиями мужчина лишил возможности журналиста реализовать предоставленные ему законом права при осуществлении профессиональной деятельности», - заявили в пресс-службе.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, упомянутый одессит сорвал репортаж местного издания «Украинская служба новостей».

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Автор: Лариса Козовая