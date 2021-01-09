По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5.

В Николаеве полиция устанавливает обстоятельства смерти 51-летнего местного жителя. Мужчина погиб от взрыва во дворе частного домовладения.

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Как сообщается на сайте Нацполиции Николаевской области, сообщение о взрыве поступило в милицию сегодня, 9 января, около 13:10. Сотрудники взрывотехнической службы обнаружили на месте происшествия тело жителя дома.

По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5. Основные версии гибели потерпевшего - это самоубийство и неосторожное обращение со взрывчатыми веществами. Сейчас полицейские собирают вещественные доказательства, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую из них.

Обстоятельства взрыва, его причины и происхождение взрывного устройства устанавливаются.

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Автор: Дмитрий Захаров