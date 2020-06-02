На Киевщине вандал разбил памятную доску в честь матерей погибших воинов АТО (фото)
11:39, 02 июня 2020Происшествия
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Злоумышленник оставил след от своей обуви.
Злоумышленника ищет полиция / фото facebook.com/myronivka.rada
В Киевской области вандал разбил мемориальную доску, установленную в честь матерей погибших воинов АТО.
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Инцидент произошел ночью в Мироновке, сообщает пресс-служба городского совета. Злоумышленник также оставил след от ботинка.
"Полиция работает над установлением личности и цели преступления. Просим всех, кому известны какие-либо факты, помочь в расследовании. Звоните по номеру "102" или в приемную городского совета 5-12-71", - сообщили в горсовете.
Вандал оставил след от обуви / facebook.com/myronivka.rada
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