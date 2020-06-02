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На Киевщине вандал разбил памятную доску в честь матерей погибших воинов АТО (фото)

11:39, 02 июня 2020
Происшествия
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Злоумышленника ищет полиция / фото facebook.com/myronivka.rada

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Инцидент произошел ночью в Мироновке, сообщает пресс-служба городского совета. Злоумышленник также оставил след от ботинка.

"Полиция работает над установлением личности и цели преступления. Просим всех, кому известны какие-либо факты, помочь в расследовании. Звоните по номеру "102" или в приемную городского совета 5-12-71", - сообщили в горсовете.

Вандал оставил след от обуви / facebook.com/myronivka.rada

Как сообщал УНИАН, накануне в Боярке доломавли фонтан, который месяц назад обвалила девушка с ребенком.

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