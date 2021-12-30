Пострадавшему вызвали "скорую".

В Мелитополе подросток в результате гололеда поскользнулся на тротуаре и во время падения наткнулся на металлический забор.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

"В службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Байбулатова в г. Мелитополь подросток в результате гололеда поскользнулся на тротуаре", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЧрезвычайный гололед: на побережье Азовского моря и в Мариуполе объявили III уровень опасностиПострадавший пытался восстановить равновесие, схватившись за металлический прут ограды и с размаху проткнул ладонь шестом, которая имеет заостренную форму.

Спасатели срезали часть забора, в которой застряла рука парня и передали его врачам скорой медицинской помощи.

Напомним, из-за гололеда во Львове пострадали рекордное количество людей - почти 200 травмированных в сутки. Город превратился в каток - травматологи уже третьи сутки работают в усиленном режиме.

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