Пострадавший пытался восстановить равновесие, схватившись за металлическое ограждение / фото: ГСЧС

В Мелитополе подросток в результате гололеда поскользнулся на тротуаре и во время падения наткнулся на металлический забор.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

"В службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Байбулатова в г. Мелитополь подросток в результате гололеда поскользнулся на тротуаре", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЧрезвычайный гололед: на побережье Азовского моря и в Мариуполе объявили III уровень опасностиПострадавший пытался восстановить равновесие, схватившись за металлический прут ограды и с размаху проткнул ладонь шестом, которая имеет заостренную форму.

Спасатели срезали часть забора, в которой застряла рука парня и передали его врачам скорой медицинской помощи.

Фото Мелитополь подросток 30 декабря 2021
Фото Мелитополь подросток 30 декабря 2021
Фото Мелитополь подросток 30 декабря 2021
Фото Мелитополь подросток 30 декабря 2021

Напомним, из-за гололеда во Львове пострадали рекордное количество людей - почти 200 травмированных в сутки. Город превратился в каток - травматологи уже третьи сутки работают в усиленном режиме.

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