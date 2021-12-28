Непогода продержится до утра.

Синоптики предупреждают жителей Киевской области и Киева об опасных метеорологических явлениях до утра 28 декабря.

Об этом сообщается на странице Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Сообщается, что ночью и утром 28 декабря будет наблюдаться туман, видимость 300-500 метров.

Также на дорогах области и столицы ночью и утром ожидается гололедица.

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Как сообщал УНИАН, в международном аэропорту "Одесса" из-за плохой погоды отменили несколько рейсов.

В Одессе 27 декабря наблюдались порывы северо-восточного ветра, налипание мокрого снега, метель, гололед и гололедица.

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