СБУ раскрыла детали относительно дальнейшей судьбы предательницы.

К пожизненному заключению заочно приговорена врач-офтальмолог Валентина Чехова из Мариуполя, которая во время боев за город сдала российским оккупантам 7 раненых воинов Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook. Так, во время боев за город в марте 2022 года врач сдала оккупантам семерых тяжелораненых воинов ВСУ, которых госпитализировали в местную больницу, в которой она работала.

По данным следствия, это произошло после захвата медучреждения, когда группа врагов во главе с российским военным с позывным "Осетин" пыталась выявить бойцов Сил обороны среди пациентов.

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"Осознавая угрозу для украинских защитников, медперсонал больницы заблаговременно уничтожил их форменную одежду, документы и военную амуницию. После этого раненых защитников Мариуполя оформили как гражданских пациентов, пострадавших в результате интенсивных боевых действий в городе", - сказано в сообщении.

"Однако Чехова во время "палатного" обхода медицинского учреждения вместе с оккупантами показала им медкойки, на которых лежали госпитализированные воины ВСУ. После этого оккупанты схватили тяжелораненых украинских защитников и вывезли их в российскую пыточную, где подвергли жестоким истязаниям", - отмечается в сообщении.

Также установлено, что помимо военнослужащих Сил обороны предательница указала "Осетину" на одного из врачей, который пытался спасти раненых воинов.

"Узнав об этом, оккупанты забрали у мужчины документы, автомобиль и пригрозили готовиться к "медленной смерти". В последний момент врачу удалось спастись бегством во время смены "часовых", которых выставили российские захватчики по периметру медучреждения", - сообщили в СБУ.

Как установило расследование, за сотрудничество с оккупантами их приспешница получила "поощрение" в виде "назначения на должность главы офтальмологического отделения" захваченной больницы.

На основании собранных доказательств суд признал Чехову виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ей заочно пожизненный срок заключения.

Поскольку предательница находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для ее привлечения к ответственности.

В Мариуполе десяток полицейских изменили присяге

Ранее стало известно, что в оккупированном Мариуполе более 20 полицейских изменили своей присяге и помогают российским захватчикам проводить "фильтрацию" среди гражданского населения и выискивать проукраинских граждан.

Им сообщили о подозрении правоохранительные органы Украины. Для них наказание также предусматривает пожизненное заключение.

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