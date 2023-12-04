За минувшие сутки украинские защитники на направлении уничтожили более 400 оккупантов, 21 единицу техники.

На одном из горячих направлений – Таврическом - за 3 недели в плен сдались около 80 российских оккупантов.

Как сообщается в Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, за минувшие сутки обменный фонд пополнили еще несколько оккупантов.

"Следует отметить, что за 3 недели, на Таврическом направлении такой выбор сделали около 80 военнослужащих врага", - отметил он.

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Тарнавский сообщил, что на направлении продолжаются активные пехотные атаки оккупантов - произошло за сутки 37 боевых столкновений.

"Враг потерял 429 человек живой силы и 21 единицу военной техники", - рассказал он.

Активность вражеской авиации невысока - за сутки зафиксировано 7 авиаударов.

"А количество артобстрелов захватчики значительно увеличили, до 955", - отметил Тарнавский.

По его словам, на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Успешно отбита 21 атака противника восточнее Новокалинового и Новобахмутовки, а также в районах Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского. В районе Марьинки и Новомихайловки Силы обороны отразили 8 вражеских атак.

Один раз противник пытался идти вперед у Старомайорского, понес потери. На Запорожье отбиты 3 атаки врага, который пытался восстановить утраченное положение южнее Работиного. Также 3 атаки противника отражены в районе Новопокровки.

В то же время, подчеркнул Тарнавский, на Мелитопольском направлении ВСУ продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике: уничтожено за сутки 2 единицы спецтехники врага — в том числе 1 комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-м". Также взлетели на воздух 2 склада боеприпасов.

Война в Украине - российские пленные

Как сообщал УНИАН, за сутки 2 декабря в плен украинской армии сдались около десятка оккупантов, 440 человек живой силы врага были ликвидированы, 9 единиц военной техники уничтожены.

Сегодня, 4 декабря, силы специальных операций информировали о уничтожение группы российских оккупантов на Авдеевском направлении. Так, операторы 8-го полка ССО с помощью дронов обнаружили скопление живой силы противника и "скорректировали огонь миномета и гранатомета МК19".

По информации Генштаба, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два по зенитно-ракетным комплексам и два по складам боеприпасов противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по тяжелой огнеметной системе залпового огня противника и зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь".

По состоянию на утро 4 декабря ВСУ уничтожили еще 770 российских оккупантов, общие потери российской армии среди личного состава с начала полномасштабного вторжения РФ составили 332 тысячи 810 человек.

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