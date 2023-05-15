Предатели добровольно надели вражеский камуфляж с опознавательными знаками оккупантов и теперь выполняют приказы оккупационных властей.

В оккупированном Мариуполе более 20 полицейских изменили присяге и помогают российским захватчикам проводить "фильтрацию" среди гражданского населения и выискивать проукраинских граждан. Об этом в Telegram сообщают Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований.

В частности, под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры 23 жителям города Мариуполь, села Седово, поселка Никольское и поселка Великая Новоселка заочно сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

"По данным следствия, в марте 2023 года 23 сотрудника Мариупольского райуправления полиции, ГУ НП и Управления патрульной полиции в Донецкой области изменили присяге", - сообщили в ОГП.

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Установлено, что они добровольно заняли должности в незаконно созданных правоохранительных органах Мариуполя.

"Работая в так называемом "министерстве внутренних дел днр", подозреваемые проводят "фильтрационные мероприятия". Выполняют другие преступные указания представителей незаконных вооруженных формирований РФ. Также они собирают данные о проукраински настроенных гражданах, правоохранителях и их родственниках, которые остались на оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Отмечается. что сейчас они уволены с должностей в Украине.

Как сообщают в ГБР, после захвата Мариуполя российскими оккупантами предатели добровольно надели вражеский камуфляж с опознавательными знаками оккупантов. Они выполняли указания вражеских властей, осуществляли фильтрационные мероприятия на территории Ильичевского, Приморского и Октябрьского районов Мариуполя.

Также эти "милиционеры" охотно принимали участие в массовых мероприятиях захватчиков, предоставляли комментарии российским пропагандистам, критикуя власти Украины и агитируя поддерживать оккупационный режим.

Ситуация в Мариуполе

Оккупанты в Мариуполе разрушили около 90% жилого фонда, в городе почти не осталось целых домов. Также, как сообщал экс-председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский, город летом может остаться без пресной воды.

Что касается настроений оккупантов, то они паникуют и всерьез готовятся к обороне. В частности, оборудуют доты с пулеметами, а также стягивают в Мариуполь системы ПВО.

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