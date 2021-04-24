Права на залог у подозреваемого нет.

Суд взял под стражу без права внесения залога мужчину, который 22 апреля с топором ворвался в супермаркет в Мариуполе и разбил там витрины.

Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе МВД.

"Сегодня Приморский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому, который с топором ворвался в супермаркет и разбил витрины. Фигурант арестован на два месяца без права внесения залога", - рассказали правоохранители.

По факту правонарушений, совершенных подозреваемым, начато сразу три уголовных производства:

по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство),

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами),

ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Максимальное наказание, которое грозит мужчине, до семи лет тюрьмы.

Что было ранее

22 апреля стало известно о том, что в Мариуполе мужчина ворвался с топором в супермаркет АТБ и начал крушить все на своем пути.

По информации СМИ, ранее кто-то в супермаркете ударил его жену из-за отказа надеть защитную маску, и именно это подтолкнуло мужчину к мести.

Он громил топором кассы и прилавки. Собравшиеся в магазине люди разбежались.

Впоследствии полицейские задержали хулигана.

У задержанного нашли оружие и наркотики.

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Автор: Катерина Комолова