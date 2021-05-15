В Луганской области произошла смертельная авария с участием пьяного водителя.
Об этом сообщает ГУНП в Луганской области.
Читайте такжеОдесситка пожаловалась в полицию на соседа, который хотел изнасиловать ее сынаВ ночь на 15 мая правоохранители получили сообщение о ДТП с травмированными в одном из сел региона.
На месте происшествия полицейские установили, что пьяный 34-летний водитель "Рено-Меган" наехал на четырех подростков, которые шли по проезжей части в попутном направлении.
В результате полученных травм погиб 14-летний парень, трое подростков – 14-летний парень и две девушки в возрасте 13 и 15 лет – госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей. Младшая из них сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286-1 ч. 3 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).
Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Николаеве убили известного историка-краеведа Щукина: детали преступления (видео)
- В Одесской области пропала 4-летняя девочка (фото)
- Называла "скотом": под Львовом судили директора школы за травлю детей
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram