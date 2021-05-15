В результате полученных травм погиб 14-летний парень.

В Луганской области произошла смертельная авария с участием пьяного водителя.

Об этом сообщает ГУНП в Луганской области.

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На месте происшествия полицейские установили, что пьяный 34-летний водитель "Рено-Меган" наехал на четырех подростков, которые шли по проезжей части в попутном направлении.

В результате полученных травм погиб 14-летний парень, трое подростков – 14-летний парень и две девушки в возрасте 13 и 15 лет – госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей. Младшая из них сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286-1 ч. 3 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).

Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Автор: Яна Ставская