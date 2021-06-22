В Луганской области в одном из сел мужчина обнаружил в канализации тела своих родственников. Жители Старобельской общины погибли, когда работали во дворе.
Предварительно известно, что погибшими являются 49-летний мужчина и 42-летняя женщина. Вероятно, они погибли во время проведения хозяйственных работ во дворе. Смерть наступила в результате падения в канализационную яму, сообщает местное издание "Старобельские новости".
Читайте такжеВ Киеве годовалый ребенок провалился в открытый люк - СМИТела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу. Продолжается проверка. Решается вопрос о внесении сведений в ЭРДР по ст. 115 Уголовного кодекса ("убийство") с пометкой "несчастный случай").
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