Спасение из подземелья: на Харьковщине собаку доставали с 10-метровой глубины (видео)
11:10, 28 октября 2019Происшествия
86 0
Пес провалился в открытый канализационный колодец.
Коммунальщикам на Харьковщине пришлось доставать собаку с 10-метровой глубины
В Чугуеве на Харьковщине коммунальщики доставали собаку с 10-метровой глубины.
Читайте такжеВ Днепропетровской области спасатели вытащили из западни «стильного» козла Маркиза (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Пес провалился в открытый канализационный колодец. Жалостливый скулеж из подземелья услышали случайные прохожие и своими силами достать животное не смогли.
На помощь собаке пришли тепловики, которые как раз находились рядом. Один из мужчин на веревке спустился к перепуганному псу. Тот не сопротивлялся, поэтому через несколько минут он оказался на поверхности и убежал.
Как ранее сообщал УНИАН, возле Днепра спасатели снимали с высокого дерева мальчика, который полез туда за грибами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter