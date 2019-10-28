Спасение из подземелья: на Харьковщине собаку доставали с 10-метровой глубины (видео)

Пес провалился в открытый канализационный колодец.

В Чугуеве на Харьковщине коммунальщики доставали собаку с 10-метровой глубины.

Читайте такжеВ Днепропетровской области спасатели вытащили из западни «стильного» козла Маркиза (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пес провалился в открытый канализационный колодец. Жалостливый скулеж из подземелья услышали случайные прохожие и своими силами достать животное не смогли.

На помощь собаке пришли тепловики, которые как раз находились рядом. Один из мужчин на веревке спустился к перепуганному псу. Тот не сопротивлялся, поэтому через несколько минут он оказался на поверхности и убежал.

Как ранее сообщал УНИАН, возле Днепра спасатели снимали с высокого дерева мальчика, который полез туда за грибами.