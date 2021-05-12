На Луганщине в городе Приволье двое школьников устроили резню на спортивной площадке.
Детали инцидента рассказала спикер полиции области Татьяна Погукай на странице в Facebook.
По ее данным, между подростками произошел конфликт, во время которого один из несовершеннолетних ударил другого ножом. Пострадавшего госпитализировали в больницу, угрозы его жизни нет. Правоохранителям о происшествии сообщила классный руководитель семиклассника.
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"Сотрудники следственно-оперативной группы и ювенальные полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что между двумя учениками произошел конфликт. 13-летний ученик 7-го класса начал избивать 12-летнего ученика 5-го класса. Младший достал кухонный нож и дважды ударил обидчика. Установлено, что нож он принес, чтобы вырезать рогатки", - говорится в сообщении.
По факту внесены в ЕРДР сведения по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 Уголовного кодекса - умышленное легкое телесное повреждение.
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