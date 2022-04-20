Девушка вела прямой эфир в социальных сетях и рассказывала, что хочет вернуться домой, когда оккупанты "освободят" город.

В Днепре нашли и задержали девушку, которая заявляла о том, что ждет оккупантов. Еще вчера она смеялась и обсуждала с другом "русский мир", а теперь ее передали правоохранительным органам.

Видео с задержанием девушки появилось в Telegram-канале "Днепр оперативный".

Фанатку "русского мира", которая явно не ожидала такой славы в сети, не били и не унижали, указано в сообщении. Ее отвезли к правоохранителям.

"Местонахождение мадам установили местные Обуховские ребята. Эта мадам ждала пока нас "наконец захватят" и придёт русский мир", - добавили в Telegram-канале.

На видео девушка утверждает, что пользуется обычным кнопочным телефоном. Хотя еще вчера она вела прямой эфир в Instagram, а для этого ей явно был нужен смартфон.

Напомним, ранее УНИАН уже сообщал, что в социальных сетях установили информацию о Валерии. Она и ее друг, с которым и велась беседа о "русском мире", родом из Лисичанска. Девушка проживала в Харькове, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину она переехала в Днепр.

"Да, я тоже уже надеюсь, что нас захватят - и я соберусь и поеду домой", - говорила Валерия.

Сидя в мирном городе, фанатка оккупантов размышляла о том, как сильно ей хочется вернуться домой. Однако она планировала возвращаться лишь тогда, когда ее город захватят российские военные.

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