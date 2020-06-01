В киевской больнице для больных с COVID-19 из окна выпала санитарка

Медики на месте оказывали женщине помощь, однако все было напрасно.

В девятой киевской больнице произошел смертельный случай – из окна пятого этажа выпала санитарка.

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Об этом сообщается в Facebook «Муниципальной охраны».

«Около шести часов утра к дежурному наряду Муниципальной Охраны обратился вахтер. Сообщил, что что-то тяжелое упало за окном. При осмотре территории обнаружено тело санитарки. Предварительно установлено, что она выпала из окна пятого этажа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что медики на месте оказывали женщине помощь, однако все было напрасно. От полученных травм она погибла. На месте работают правоохранители.

Киевская городская клиническая больница №9 входит в перечень учреждений для госпитализации пациентов с COVID-19.

Ранее в Харькове мать с ребенком выпали с 16-го этажа.

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