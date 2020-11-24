Родственники одной из умерших не заметили путаницы и успели кремировать тело.

В киевском морге перепутали тела двух женщин. Ошибку заметила родственница, пришедшая на распознание и вместо тети в гробу увидела другую женщину.

Когда вызвала полицию, оказалось, что тело по ошибке отвезли на захоронение другой семье. Они его не узнали, оплакали и кремировали, говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, в столичный морг на Оранжерейной родственница Екатерина Розвеева приехала на опознание перед похоронами родной тети. О том, что в гробу под фамилией тети оказалась другая покойница, она восемь часов пыталась доказать санитарам, руководству морга, а позже и полиции, которую вызвала сама.

"Этот человек старше, у нее длинные волосы до плеч светлого цвета. Моя тетя была онкобольной, после двух химий. У нее даже не было волос. Это невозможно было перепутать", - говорит племянница умершей.

Последний год из-за тяжелой болезни тетя Розвеевой находилась в пансионате. Из-за коронавируса с племянницей общалась по скайпу. И Екатерина знала, какой та была на вид. В тот день в пансионате умерли сразу две женщины.

"Две женщины с одинаковой фамилией и якобы с одинаковым диагнозом находились на лечении в одном пансионате. И после смерти их тела в один день доставили в этот морг", - говорит она.

Вместе с полицией по фото и документам выяснили - тела перепутали. И еще до того, как приехала Розвеева, одно из тел ритуальная служба уже передала другой семье. Те чужую родственницу не узнали, оплакали и сразу кремировали.

Общаться с журналистами люди, которые похоронили чужое тело, отказываются. Однако то, что близкие недоглядели, в ритуальной службе оправдывают шоком: подумали, что лицо после смерти изменилось, эффекта добавил макияж, а волосы были скрыты.

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В ритуальной службе уверяют, что ситуация, когда под документами ошибочно выдали другое тело, с ними случается впервые.

В покойницкой, где лежали тела, случай не комментируют.

Адвокат Владимир Енич говорит, что такая ситуация - единичная. Он предполагает, что кто-то из работников морга случайно перепутал бирки с одинаковыми фамилиями покойников

"Это не та статья, которая предусматривает лишение свободы, но важным принципом, который может быть применен, – лишение права заниматься определенной деятельностью. То есть, людям, которые путают тела, наверняка не нужно этим заниматься", - говорит он.

Кто допустил такую ошибку - будет выяснять следствие. от любіх комментариев в полиции отказываются. А вот Развеева, которая из-за халатности не смогла попрощаться с тетей, юрист говорит, может рассчитывать на моральную компенсацию. И, по ее словам, со стороны ритуальной службы этот вопрос уладили.

А после выяснения всех обстоятельств, опять же через ритуальную службу, семьи договорились обменяться - Екатерина отдаст чужое тело и получит урну с прахом тети.

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Автор: УНИАН