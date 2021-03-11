В Киеве свидание с мужчиной из интернета закончилось для женщины вызовом правоохранителей.
Детали инцидента описывает Патрульная полиция столицы на своей странице в Facebook.
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После знакомства киевлянка пригласила мужчину домой, однако тот ворвался в квартиру и начал угрожать пистолетом ей и ее подруге.
"Одна из женщин смогла выбежать из квартиры и позвонила в полицию. Патрульные на пути к улице Арсенальной, где произошло событие, поддерживали с ней телефонную связь. В подъезде инспекторы встретили мужчину, который шел держа в руках предмет, похожий на оружие. Патрульные быстро выбили у него предмет из рук и задержали мужчину", - говорится в сообщении.
На место вызвали следственно-оперативную группу полиции.
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