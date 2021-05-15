Фонтан пришлось отключить.

В Киеве сегодня начался сезон работы фонтанов, но один из них уже пришлось отключить - в фонтан на Контрактовой площади неизвестные злоумышленники налили моющее средство.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

В связи с этим специалисты вынуждены остановить работу фонтана на Контрактовой площади. Им необходимо слить всю воду, провести очистку и перезапустить фонтан.

Как сообщал УНИАН, в Киеве запустили фонтаны.

Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году в связи с карантинными ограничениями возобновление работы фонтанов после зимы перенесли на 15 мая.

Фонтаны будут работать до 30 сентября.

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Автор: Виктория Токарева