Столичные фонтаны будут работать до 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

В Киеве запустили фонтаны.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Сегодня начали свою работу киевские фонтаны на Майдане Незалежности, на улице Крещатик, 25, ул. Большой Васильковской, 119-121, а также уникальный комплекс из 12 гейзерных фонтанов понтонного типа (плавучие фонтаны) в акватории Русановского канала», - сообщила директор Светлана Козловская.

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Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году в связи с карантинными ограничениями возобновление работы фонтанов после зимы перенесли на 15 мая.

Как отметили в «Киевводфонде», все фонтаны прошли необходимые этапы подготовки. Подготовку проводила команда специалистов электриков, инженеров и программистов. Заранее был проведен демонтаж зимнего укрытия чаш фонтанов, подключение электросети ко всем элементам, проверка и подключение насосного оборудования, настройка свето-музыкального сопровождения и тестовые запуски фонтанов.

Для монтажа 12 гейзерных фонтанов, которые находятся в акватории Русановского канала, были привлечены дайверы и водоплавающая техника. Во время зимнего хранения каждую систему разобрали и диагностировали, отремонтировали и заменили отдельные необходимые элементы. Внешние баки фонтанов почистили и покрасили.

Традиционно фонтаны «Большой» и «Малые» на Майдане Незалежности, а также уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала будут работать в режиме свето-музыкального шоу.

Столичные фонтаны будут работать до 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

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Автор: Виктория Токарева