В Киеве запустили фонтаны.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
«Сегодня начали свою работу киевские фонтаны на Майдане Незалежности, на улице Крещатик, 25, ул. Большой Васильковской, 119-121, а также уникальный комплекс из 12 гейзерных фонтанов понтонного типа (плавучие фонтаны) в акватории Русановского канала», - сообщила директор Светлана Козловская.
Читайте такжеВ Киеве хотят создать инклюзивный туристический маршрут для людей с недостатками зрения
Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году в связи с карантинными ограничениями возобновление работы фонтанов после зимы перенесли на 15 мая.
Как отметили в «Киевводфонде», все фонтаны прошли необходимые этапы подготовки. Подготовку проводила команда специалистов электриков, инженеров и программистов. Заранее был проведен демонтаж зимнего укрытия чаш фонтанов, подключение электросети ко всем элементам, проверка и подключение насосного оборудования, настройка свето-музыкального сопровождения и тестовые запуски фонтанов.
Для монтажа 12 гейзерных фонтанов, которые находятся в акватории Русановского канала, были привлечены дайверы и водоплавающая техника. Во время зимнего хранения каждую систему разобрали и диагностировали, отремонтировали и заменили отдельные необходимые элементы. Внешние баки фонтанов почистили и покрасили.
Традиционно фонтаны «Большой» и «Малые» на Майдане Незалежности, а также уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала будут работать в режиме свето-музыкального шоу.
Столичные фонтаны будут работать до 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.
Новости Киева: что известно
- В Киеве состоится фестиваль гигантских китайских фонарей
- Новая гастрономическая изюминка столицы: в КГГА рассказали, где можно будет попробовать Kyiv Pie
- Мариинский дворец в Киеве "заговорил" на украинском и английском языках
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.