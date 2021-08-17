Пожар произошел на проспекте Победы.

В Киеве вечером во вторник возник пожар - загорелись несколько киосков, которые считаются малыми архитектурными формами (МАФ).

Видео возгорания опубликовал Телеграм-канал "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на проспекте Победы возле станции метро "Святошин".

"Спасатели ГСЧС еще в пути. Надеемся, никто не травмируется", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в апреле в Киеве в полицейское отделение отправили 14 человек, которые препятствовали демонтажу малых архитектурных форм в Днепровском районе. На 11 участников инцидента были составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. До этого на улице Регенераторной произошли столкновения между предпринимателями и правоохранителями.

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Автор: Юрий Годован