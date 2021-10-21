Злоумышленник не сможет находиться на свободе, поделились в полиции.

Суд арестовал виновника смертельного ДТП в Соломенском районе Киева.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, авария произошла 20 октября на Воздухофлотском проспекте.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля "Хюндай" совершил наезд на попутный автомобиль "Шкода", который остановился на красный сигнал светофора. В результате столкновения водитель "Шкоды" оказался на пешеходном переходе и наехал 78-летнюю пенсионерку, которая от полученных травм скончалась на месте.

Читайте также"Боевик" в Киеве: пьяный мужчина на автокране устроил ДТП и убежал (видео)Виновника ДТП полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 25-летний гражданин другого государства, находившийся в трезвом состоянии.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Полицейские изучили записи с камер наблюдения, которые зафиксировали момент ДТП, и назначили комплекс экспертиз.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Раньше в Киеве на дороге случился серьезный инцидент – водитель на иномарке "посчитал" отбойники, устроил ДТП, был заблокирован и пытался убежать. Позже злоумышленника поймали.

Автор: Антонина Доломанжи