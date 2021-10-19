По данным СМИ, в огне погиб выдающийся профессор и академик НАН Украины Юлий Мильман.

Смертельный пожар произошел 19 октября в Святошинском районе Киева в одной из квартир многоэтажного дома. В результате погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве в Facebook.

"Пожар произошел на восьмом этаже девятиэтажки в четырехкомнатной квартире, где находились два пожилых человека – мужчина и женщина. Когда пожарные прибыли на место инцидента, они срезали двери и начали гасить огонь, а жителей квартиры вынесли в подъезд, но они погибли. Спасателям понадобилось около часа, чтобы потушить огонь. Площадь возгорания 10 кв. м.", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания. При этом указано, что погибшему мужчине был 91 год, а женщине 86.

Читайте такжеВ Запорожской области взорвался водонагреватель: женщина получила многочисленные травмы и попала в больницуНа месте работало четыре единицы специальной пожарно-спасательной техники и 16 человек личного состава.

Коллега погибшего в комментарии журналисту телеканала Украина 24 рассказала, что погиб профессор, доктор физико-математических наук Юлий Мильман.

"Погиб член-корреспондент, профессор, который 60 лет проработал в системе Академии наук Украины, Юлий Викторович Мильман. Он работал дистанционно, но еще вчера весь день провел на работе", - отметила женщина.

На данный момент информацию о личности погибшего не подтвердили в полиции или НАН Украина.

Правоохранители продолжают работать на месте инцидента. Выясняют все обстоятельства трагедии.

Кто такой Юлий Мильман

Читайте такжеВ Харьковской области во время ночного пожара погибла женщина и ее сынАкадемик родился 19 августа 1930 года в Харькове. Он учился в столичном Политехническом институте.

В 1961-1973 работал в Институте металлофизики АН УССР, с 1973 - в Институте проблем материаловедения НАН Украины, где с 1977 занимал должность заведующего отделом.

За свою карьеру он написал труды в области физики прочности тугоплавких металлов и соединений, алмаза, высокопрочных алюминиевых сплавов, квазикристаллов и аморфных сплавов.

В 1987 году стал лауреатом премии имени Е.А. Патона за цикл работ по исследованию закономерностей формирования структуры и механических свойств тугоплавких металлов и сплавов на их основе и он получил государственную премию УССР в области науки и техники. В 2004 году стал лауреатом премии имени В.И. Трефилова за работу "Структурные основы формирования высокопрочных состояний", а в 2012 году получил звание "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

Как ранее сообщал УНИАН, в центре Киева произошел масштабный пожар на крыше дома. Инцидент произошел на улице Михайловской возле поворота на Костельную.

Автор: Анастасия Горбачева