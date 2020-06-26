В Киеве сообщили о подозрении извергу, который едва не убил 6-летнего крестника
В Киеве мужчине, который жестоко избил 6-летнего мальчика, сообщено о подозрении в покушении на убийство малолетнего ребенка.
Читайте такжеВ Винницкой области мужчина избил и изнасиловал 6-летнюю девочку
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, инцидент произошел 25 июня в квартире на ул. Шолом-Алейхема в Деснянском районе столицы.
37-летний подозреваемый находился в квартире в компании нескольких мужчин и матери пострадавшего мальчика и употреблял алкоголь. Впоследствии мужчина пошел в соседнюю комнату, где были дети хозяйки - мальчики 6-ти и 9-ти лет. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый схватил младшего мальчика и начал наносить ему множественные удары, причинив тяжкие телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговое травмы, множественных переломов, ушибов внутренних органов и т.п.
Подозреваемого - уроженца Волынской области - задержали на месте происшествия. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство малолетнего ребенка).
Решается вопрос об избрании ему безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пострадавший мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии. Его брата забрали из семьи работники Службы по делам детей и семьи Деснянской РГА.
Как сообщал УНИАН, для сокрытия преступления причастные придумали, что ребенок выпал из окна.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram