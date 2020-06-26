В Киеве сообщили о подозрении извергу, который едва не убил 6-летнего крестника

Инцидент произошел 25 июня, пострадавший мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Киеве мужчине, который жестоко избил 6-летнего мальчика, сообщено о подозрении в покушении на убийство малолетнего ребенка.

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, инцидент произошел 25 июня в квартире на ул. Шолом-Алейхема в Деснянском районе столицы.

37-летний подозреваемый находился в квартире в компании нескольких мужчин и матери пострадавшего мальчика и употреблял алкоголь. Впоследствии мужчина пошел в соседнюю комнату, где были дети хозяйки - мальчики 6-ти и 9-ти лет. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый схватил младшего мальчика и начал наносить ему множественные удары, причинив тяжкие телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговое травмы, множественных переломов, ушибов внутренних органов и т.п.

Подозреваемого - уроженца Волынской области - задержали на месте происшествия. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство малолетнего ребенка).

Решается вопрос об избрании ему безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Пострадавший мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии. Его брата забрали из семьи работники Службы по делам детей и семьи Деснянской РГА.

Как сообщал УНИАН, для сокрытия преступления причастные придумали, что ребенок выпал из окна.

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