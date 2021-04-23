Врачу-акушер-гинекологу частной клиники уже сообщили о подозрении.

В Киеве сообщили о подозрении акушеру, из-за которого роженице пришлось удалить матку.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что 6 августа 2019 года женщина, которая находилась на 41 неделе беременности, была госпитализирована в частную клинику. Во время операции врачом-акушер-гинекологом была нарушена техника операции "Кесарево сечение" и допущен дефект, что привело к послеоперационным осложнениям и как следствие удалению матки.

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Сейчас врачу-акушер-гинекологу сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжелые последствия для пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) в виде потери органа и как следствие потери репродуктивной способности.

Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительные работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.

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Автор: Денис Прядко