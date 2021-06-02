Виктор Гвоздь умер во время отдыха в Египте 28 мая.

В Киеве сегодня попрощаются с бывшим главой Службы внешней разведки Украины Виктором Гвоздем. 28 мая он погиб во время отдыха в Египте.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Трагический инцидент произошел вблизи египетского курорта Дахаб. 62-летнему Гвоздю стало плохо во время дайвинга - на поверхность он всплыть не сумел. Его достали спасатели без признаков жизни. Прибывшие на место медики спасти его не сумели.

Виктор Гвоздь: что о нем известно

Генерал-лейтенант Виктор Гвоздь - украинский военный, разведчик, дипломат и ученый. Президент независимого аналитического центра геополитических исследований "Борисфен Интел".

В 1993-1995 годах принимал участие в миротворческих операциях ООН на территории бывшей Югославии. Был атташе по обороне при посольстве Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине, заместителем начальника военно-дипломатического управления Минобороны, членом делегации страны в Совете Безопасности ООН, служил в СБУ.

С 27 февраля 2014 в 29 апреля 2016 возглавлял Службу внешней разведки Украины.

В 2019 получил степень доктора военных наук. Награжден орденом "За заслуги" III степени.

У него осталась жена и двое детей.

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Автор: Юрий Годован