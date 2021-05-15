В Киеве на улице Радужной в ходе разборок избили мужчину. От полученных травм через некоторое время он умер в больнице
Читайте такжеВ Киеве мужчина зарезал и расчленил мать (фото)Как сообщает полиция Киева, о госпитализации 47-летнего мужчины с телесными повреждениями в полицию сообщили врачи. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств происшествия.
Правоохранители опросили свидетелей и установили, что в деревянных беседках у озера отдыхали две компании. Через некоторое время между отдыхающими возникла ссора, в ходе которой один из мужчин толкнул другого на землю и несколько раз ударил.
Пострадавшего с травмами головы и повреждениями внутренних органов доставили в больницу. Однако на следующий день от полученных травм он скончался.
Полицейские разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний киевлянин. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное парню грозит до десяти лет лишения свободы.
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