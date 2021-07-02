Девушка отметила, что не смогла разобраться со стоимостью парковки.

Девушка в Одессе заплатила почти тысячу долларов за парковку авто. Она просто перепутала стоянки в аэропорту, улетев на отдых.

Об этом рассказала сама водительница, записав видео.

По ее словам, 16 дней авто простояло на одной из стоянок в Одесском аэропорту, пока отдыхала заграницей. По возвращению ей пришлось заплатить 26 700 гривен.

Девушка отметила, что перед отъездом не смогла разобраться, где и какая парковка, а сотрудники аэропорта не смогли ей помочь. В результате она оставила авто на парковке, которая стояла 1440 гривен в сутки, а не на той, что 600 гривен.

"Вот, что бывает, когда оставляешь машину не на той парковке. Просто перепутала", - с горечью отметила девушка.

Как ранее сообщал УНИАН, с1 июля в Киеве устанавливаются новые тарифы на парковку автомобилей в центре и вблизи с центром города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц.

В случае неуплаты за парковку на водителей будут налагать штрафы в соответствии с действующим законодательством – в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны.

По словам заместителя председателя КГГА Константина Усова, первые две недели, начиная с сегодняшнего дня, инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату по новым тарифам.

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Автор: Анастасия Горбачева