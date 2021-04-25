Мужчина забрался в холодную воду в одежде и начал тонуть.

В Киеве неравнодушные свидетели спасли от смерти пожилого мужчину, который пытался утопиться.

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Об этом сообщается в Telegram-канале «Киев Оперативный». Инцидент произошел на Оболони.

На видео с места происшествия можно видеть, что мужчина забрался в холодную воду в одежде и начал тонуть. Прохожие заметили это и бросились вытаскивать его на берег.

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Автор: Дмитрий Захаров