В Киеве прохожие спасли самоубийцу / скриншот с видео
В Киеве неравнодушные свидетели спасли от смерти пожилого мужчину, который пытался утопиться.
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Об этом сообщается в Telegram-канале «Киев Оперативный». Инцидент произошел на Оболони.
На видео с места происшествия можно видеть, что мужчина забрался в холодную воду в одежде и начал тонуть. Прохожие заметили это и бросились вытаскивать его на берег.
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