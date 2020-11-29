Полиция добилась освобождения женщины, нападавшие задержаны.

На улице Дмитриевской, 35 в Киеве пятеро мужчин захватили в заложники женщину. Преступников задержали правоохранители.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua. По информации проекта, на место срочно прибыли сотрудники полиции Шевченковского района и спецназ.

Конфликт удалось урегулировать за 10-15 минут, женщину отпустили. Нападавшие задержаны.

На месте работают следователи и полиция.

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Автор: Дмитрий Захаров