В Киеве полиция освободила заложницу / dtp.kiev.ua
На улице Дмитриевской, 35 в Киеве пятеро мужчин захватили в заложники женщину. Преступников задержали правоохранители.
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Об этом сообщает dtp.kiev.ua. По информации проекта, на место срочно прибыли сотрудники полиции Шевченковского района и спецназ.
Конфликт удалось урегулировать за 10-15 минут, женщину отпустили. Нападавшие задержаны.
dtp.kiev.ua
На месте работают следователи и полиция.
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