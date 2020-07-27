В сети показали, как выглядит станция киевского метро в момент отключения света (видео)
20:34, 27 июля 2020Происшествия
1187 0
В некоторых районах Киева вечером исчезла электроэнергия.
В метро погас свет / скриншот
В сети появилось видео со столичного метрополитена в момент аварийного отключения света.
Читайте такжеВ КГГА отреагировали на "блэкаут" в Киеве и объяснили, что случилось (фото)
На видео, которое обнародовало издание «Информатор» на своей странице в Facebook, видно абсолютно темную подземку, где источником света являются только фары от поезда, который подъезжает на станцию.
Затем, после остановки поезда, видно, что на станции включили некоторые фонари, а люди выходят и заходят в вагоны.
Как выглядит станция метро в момент аварийной отключения света в КиевеОпубликовано Информатор Киев Понедельник, 27 июля 2020 г.
Как сообщал УНИАН в некоторых районах Киева исчезла электроэнергия. В сети также появились фото неизвестного дыма над киевской ТЭЦ.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter