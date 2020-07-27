В сети показали, как выглядит станция киевского метро в момент отключения света (видео)

В некоторых районах Киева вечером исчезла электроэнергия.

В сети появилось видео со столичного метрополитена в момент аварийного отключения света.

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На видео, которое обнародовало издание «Информатор» на своей странице в Facebook, видно абсолютно темную подземку, где источником света являются только фары от поезда, который подъезжает на станцию.

Затем, после остановки поезда, видно, что на станции включили некоторые фонари, а люди выходят и заходят в вагоны.

Как выглядит станция метро в момент аварийной отключения света в Киеве Опубликовано Информатор Киев Понедельник, 27 июля 2020 г.

Как сообщал УНИАН в некоторых районах Киева исчезла электроэнергия. В сети также появились фото неизвестного дыма над киевской ТЭЦ.

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