Фонтан на Арсенальной площади в Киеве восстановили.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на Facebook-странице.
"Специалисты уже восстановили и сегодня протестовали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и будет подсвечен", - написал Кличко.
Он напомнил, что обновленная Арсенальная площадь является пешеходной зоной.
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"Соответствующий знак там установили еще перед открытием общественного пространства...", - подчеркнул мэр.
Повреждение фонтана на Арсенальной площади
Вечером 1 сентября Кличко торжественно открыл обновленную Арсенальную площадь с фонтаном. На следующий день утром в фонтан провалился грузовой автомобиль. Инвестор проекта пообещал до конца недели восстановить фонтан.