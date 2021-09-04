Фонтан уже протестировали специалисты, и вечером он будет работать с подсветкой.

Фонтан на Арсенальной площади в Киеве восстановили.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на Facebook-странице.

"Специалисты уже восстановили и сегодня протестовали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и будет подсвечен", - написал Кличко.

Он напомнил, что обновленная Арсенальная площадь является пешеходной зоной.

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"Соответствующий знак там установили еще перед открытием общественного пространства...", - подчеркнул мэр.

Повреждение фонтана на Арсенальной площади

Вечером 1 сентября Кличко торжественно открыл обновленную Арсенальную площадь с фонтаном. На следующий день утром в фонтан провалился грузовой автомобиль. Инвестор проекта пообещал до конца недели восстановить фонтан.

Автор: Инна Андалицкая