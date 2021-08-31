Сейчас юных злоумышленников разыскивают правоохранители.

В Киеве группа из пяти подростков устроила акт вандализма в фитнес парке "Озеро Лебединое" в Дарницком районе. Строительные работы там до сих пор продолжаются, одну из очередей парка открыли не так давно.

Видео инцидента появилось накануне на странице КО "Киевзеленстрой" в Facebook.

В результате инцидента была сломана детская качеля "гнездо", вырвано резиновое покрытие возле скамеек и тому подобное. Коммунальщики обратились из-за акта вандализма к правоохранителям.

"Если кто-то узнал лиц на этом видео, сообщите, пожалуйста, в полицию или КО "Киевзеленстрой". Детские площадки - не место для развлечений молодежи! В парке достаточно локаций для отдыха каждого!", - говорится в сообщении.

Нашли ли правоохранители вандалов - пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, на днях в Центральном парке Луцка молодой военный на глазах у детей забросал камнями уток и убил одну из них. Впоследствии его разыскали по записям камер видеонаблюдения и заставили извиниться перед жителями города. Он также пообещал купить пару уток и выпустить их в озеро.

Автор: Юрий Годован