В Киеве на Днепре увидели неуправляемую баржу.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
"Поступила информация о том, что по Днепру дрейфует неуправляемая баржа", - говорится в сообщении.
Как отмечается, один из очевидцев вызвал на место патрульных. Копы сообщили, что действительно баржа откуда-то оторвалась и просто хаотично плывет по течению.
Впоследствии стало известно, что неуправляемую баржу удалось взять под контроль, но "похоже, что где-то и с чем-то она столкнулась, потому что кран уже просто валяется", - сообщил "Киев Оперативный".
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