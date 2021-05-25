Скорее всего, баржа откуда-то оторвалась и просто плывет по течению.

В Киеве на Днепре увидели неуправляемую баржу.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

"Поступила информация о том, что по Днепру дрейфует неуправляемая баржа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, один из очевидцев вызвал на место патрульных. Копы сообщили, что действительно баржа откуда-то оторвалась и просто хаотично плывет по течению.

Впоследствии стало известно, что неуправляемую баржу удалось взять под контроль, но "похоже, что где-то и с чем-то она столкнулась, потому что кран уже просто валяется", - сообщил "Киев Оперативный".

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Автор: Екатерина Лиманская