В VR-проекте "Украинский Колумб" пользователи смогут почувствовать себя первым украинским космонавтом.

Энтузиасты при поддержке Украинского культурного фонда создают VR-проект "Украинский Колумб" о полете Леонида Каденюка – первого отечественного космонавта.

Разработчики проекта хотят показать, какой тяжелый и опасный путь преодолевают космонавты для того, чтобы отправиться в космос. А пользователи с помощью технологии виртуальной реальности получат возможность оказаться на месте Каденюка – полететь в космос на шаттле "Колумбия" в рамках миссии STS-87.

Для этого разработчики создали экстерьер и интерьер космического корабля в 3D на основе сотен изученных материалов. Пользователи смогут передвигаться шаттлом в условиях нулевой гравитации, получать задания от командира экипажа, брать в руки разные предметы и взаимодействовать с ними.

Также в VR-проекте "Украинский Колумб" можно будет увидеть сцены из жизни Леонида Каденюка: его детство, полеты в качестве летчика-испытателя, изнурительную подготовку к космическим полетам и много других моментов, о которых первый украинский космонавт вспоминал в своей книге "Миссия – Космос".

На создание проекта Украинский культурный фонд выделил более 1,3 миллиона гривен. Над "Украинским Колумбом" работают опытные отечественные VR-режиссеры, отмеченные наградами. Руководитель проекта Никита Богданов работал над #PrisonersVoice, VR/AR-проектом об украинских узниках совести, который получил почетную награду кинофестиваля goEast в Германии в апреле 2021 года. Главный геймдизайнер проекта, Алексей Фурман, ранее работал над Aftermath VR: Euromaidan, первым украинским документальным VR-проектом о Революции Достоинства, который демонстрировался в США, Канаде, Великобритании, Германии и Израиле.

Автор: Сергей Коршунов