Потерпевший сделал замечание компании и поплатился за это собственным здоровьем.

В Киеве на Оболони группа лиц жестоко избила мужчину из-за замечания, которое он им сделал.

Детали инцидента сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

Массовая драка произошла вечером в среду возле супермаркета в районе станции метро "Героев Днепра".

"6 человек избили 35-летнего мужчину и забрызгали ему глаза газом. Пострадавший мужчина весь в крови, ожидает врачей скорой. А подрались из - за того, что пострадавший сделал замечание ребятам, которые слушали музыку с ненормативной лексикой", - говорится в сообщении.

Шестерых злоумышленников сейчас разыскивают правоохранители.

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Автор: УНИАН