В Киеве на Оболони группа лиц жестоко избила мужчину из-за замечания, которое он им сделал.
Детали инцидента сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.
Массовая драка произошла вечером в среду возле супермаркета в районе станции метро "Героев Днепра".
"6 человек избили 35-летнего мужчину и забрызгали ему глаза газом. Пострадавший мужчина весь в крови, ожидает врачей скорой. А подрались из - за того, что пострадавший сделал замечание ребятам, которые слушали музыку с ненормативной лексикой", - говорится в сообщении.
Шестерых злоумышленников сейчас разыскивают правоохранители.
Другие криминальные новости Киева
- На Киевщине задержали вооруженную этническую группу воров-"барсеточников" (фото, видео)
- В Киеве женщина нюхала белый порошок на глазах у полицейских (фото)
- В Киеве пьяный водитель устроил гонки с патрульными, а потом притворялся пассажиром (видео)
- В Киеве женщина ударила полицейского, который выбил дверь, чтобы помочь ей (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram