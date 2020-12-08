Мужчине не понравилось, что ему не разрешили проезд в троллейбусе.

В Киеве мужчина, которого, вероятно, не пустили в троллейбус, напал на его водителя.

Соответствующее видео появилось на странице "Вартові Еспресо" в Facebook. Когда и где именно произошел инцидент - не уточняется.

"В столице мужчина напал на водителя троллейбуса. Конфликт закончился силовым задержанием", - говорится в пояснении к видео.

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На самой записи видно, как мужчина с собакой заходит в салон. Далее ему отказывают в проезде, он покидает троллейбус, однако резко возвращается и наносит удар водителю. После этого водитель выбегает из кабины, укладывает нападавшего на землю, нанося ему ответные удары. Параллельно водитель просит окружающих вызвать полицию. Инцидент сопровождается ненормативной лексикой. Хулигана, кроме водителя, пытаются унять другие люди, а на лице сотрудника "Киевпастранса" видна кровь.

Судя по речи пассажира, он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Инциденты из-за отсутствия маски в транспорте

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Автор: Юрий Годован