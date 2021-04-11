Спасатели призвали граждан быть осторожными и не экспериментировать со своим телом при помощи посторонних предметов.

В Киеве мужчина надел на свой половой орган гайку, однако снять ее самостоятельно не смог.

Об этом сообщает Киевская служба спасения (КАРС) на странице в Facebook.

Отмечается, что мужчину доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №3, однако медики также не могли справиться с проблемой. Поэтому им пришлось позвать на помощь спасателей.

"Спасение этой части тела требует специального оборудования, осторожности и ювелирной точности. Все прошло удачно. Спасатели и медики остались довольны проделанной работой, а пострадавший не получил ни царапины", - рассказали в КАРС.

Спасатели также призвали граждан быть осторожными и не экспериментировать со своим телом при помощи посторонних предметов.

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Автор: Александр Топчий