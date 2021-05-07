Мужчина пытался убежать от правоохранителей.

В Киеве правоохранители с погоней задержали курьера на мотороллере, который, как потом признался сам задержанный, употреблял амфетамин.

Об этом сообщает в Facebook "Варта Голосеево".

Мужчина пытался убежать от правоохранителей в центре города, однако его загнали в тупик. После этого он убегал пешком, но его поймали и задержали. Транспортное средство доставили на штрафплощадку. Задержанный впоследствии сообщил, что был под действием амфетамина. "Утром фен употреблял", - сказал парень.

"Нормальный такой штраф ждет курьера: без водительского, без документов на ТС, побег, аварийная ситуация, еще и под "феном", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован