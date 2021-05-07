В Киеве правоохранители с погоней задержали курьера на мотороллере, который, как потом признался сам задержанный, употреблял амфетамин.
Об этом сообщает в Facebook "Варта Голосеево".
Мужчина пытался убежать от правоохранителей в центре города, однако его загнали в тупик. После этого он убегал пешком, но его поймали и задержали. Транспортное средство доставили на штрафплощадку. Задержанный впоследствии сообщил, что был под действием амфетамина. "Утром фен употреблял", - сказал парень.
"Нормальный такой штраф ждет курьера: без водительского, без документов на ТС, побег, аварийная ситуация, еще и под "феном", - говорится в сообщении.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В Днепре "накрыли" мощную нарколабораторию с рекордной партией амфетамина
- В одесской колонии "смотрящий" распространял наркотики среди заключенных
- Под Киевом группа подростков набросилась с кулаками на дворника: инцидент попал на видео
- Во Львовской области водитель под наркотиками совершил ДТП и потерял жену (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram