По предварительной информации, причиной инцидента стал прорыв трубы.

В Киеве в воскресенье, 20 июня, на Дарницком бульваре прорвало трубу с холодной водой, на дороге образовался гейзер.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает паблик dtp.kiev.ua.

Читайте такжеНа Андреевском спуске в Киеве из-под брусчатки забил "фонтан" (видео)"Появился гейзер и образовывается новый водоём. Предварительно, произошёл прорыв трубы. Люди спасают машины", - говорится в сообщении.

Как уточнили позже в паблике, пока на место происшествия не приехала никакая служба.

Об этом инциденте пишет и паблик "Киев Оперативный" в Telegram.

"Пламенный привет коммунальным службам города из апокалипсиса, который произошёл на Дарницком бульваре. Проезд практически невозможен. Объезжайте", - отметил "Киев Оперативный".

Как сообщает Telegram-канал "Сегодня", на Дарницком бульваре прорвало трубу с холодной водой диаметром 500 мм - прямо на дороге.

В "Киевводоканале" журналистам рассказали, что жильцы близлежащих районов уже звонят с жалобами, что воды либо нет, либо очень слабый напор.

Коммунальщики, в свою очередь, пока прогнозов не дают - трубу сначала надо разрыть.

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Автор: Ольга Робейко