Через несколько дней в реке утонули три человека.

В Ивано-Франковске отныне запрещено купаться в реке Быстрица под пешеходным мостом. За соблюдением запрета будут следить Городская аварийно-спасательная служба и инспекторы муниципальной инспекции.

Городской голова Руслан Марцинкив также не исключил привлечение наряда Нацгвардии. Об этом он предупредил в Facebook.

Также там планируют разместить таблички "Купаться строго запрещено! Штраф 50 000 грн!".

"Если погодные условия позволят, то будем менять русло реки. Я прошу всех беречь себя и своих близких! Прошу не быть равнодушными и помогать другим! Прошу родителей смотреть за своими детьми и не употреблять алкоголь на реках!",- написал мэр города.

В пресс-службе ГСЧС добавили, что за несколько дней на реке Быстрица Солотвинская в Ивано-Франковске утонули три человека. Последняя смерть произошла накануне вечером - там погибла девочка.

"В 19:02 на место происшествия прибыли спасатели и проводили реанимационные мероприятия совместно с работниками скорой медицинской помощи. В 19:56 медики констатировали смерть", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован