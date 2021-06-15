Возле Одессы Черное море загрязнено из-за ливней.

Экологи рекомендуют воздержаться от купания на пляжах Одессы из-за загрязнения морской воды.

Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии, в связи с ливневыми осадками, которые прошли в Одессе 12-13 июня, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.

С целью недопущения ухудшения эпидемической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения.

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Автор: Лариса Козовая