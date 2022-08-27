Служба безопасности Украины задержала российского агента, который "наводил" ракетные удары по школам Николаева.
Как сообщает СБУ, злоумышленник предоставлял врагу точные координаты образовательных учреждений города для "запугивающих" ракетных обстрелов, а также собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на юге.
Установлено, что по его "наводке" в Николаеве разрушено и повреждено несколько объектов военной инфраструктуры и нанесен сокрушительный удар по двух школах.
Киберспециалисты СБУ установили, что задержанного завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ после начала вторжения.
"Мужчина был активным участником дискуссий в Telegram-каналах антигосударственного направления, где не скрывал своих пророссийских взглядов и откровенно продвигал российские нарративы", - рассказали в СБУ.
Отмечается, что во время обыска правоохранители обнаружили мобильный телефон, который мужчина использовал для коммуникации с российским координатором.
Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в ночь на 24 августа, когда в Украине отмечают День Независимости, на Николаевщине оккупанты нанесли серьезный удар по г. Новый Буг, ранены 7 человек, из них два ребенка.