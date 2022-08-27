По его "наводке" в Николаеве разрушено и повреждено несколько объектов военной инфраструктуры и нанесен сокрушительный удар по двум школам.

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который "наводил" ракетные удары по школам Николаева.

Как сообщает СБУ, злоумышленник предоставлял врагу точные координаты образовательных учреждений города для "запугивающих" ракетных обстрелов, а также собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на юге.

Установлено, что по его "наводке" в Николаеве разрушено и повреждено несколько объектов военной инфраструктуры и нанесен сокрушительный удар по двух школах.

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Киберспециалисты СБУ установили, что задержанного завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ после начала вторжения.

"Мужчина был активным участником дискуссий в Telegram-каналах антигосударственного направления, где не скрывал своих пророссийских взглядов и откровенно продвигал российские нарративы", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что во время обыска правоохранители обнаружили мобильный телефон, который мужчина использовал для коммуникации с российским координатором.

Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в ночь на 24 августа, когда в Украине отмечают День Независимости, на Николаевщине оккупанты нанесли серьезный удар по г. Новый Буг, ранены 7 человек, из них два ребенка.

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