Мужчина намеренно задул щель в доме, где находилась кошка и пятеро котят. Полиция начала уголовное производство.

На Харьковщине полицейские уличили мужчину в жестоком обращении с животными. Он намеренно задул монтажной пеной кошку с котятами.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Читайте такжеВ Киеве трое мужчин жестоко издевались над собакой: ее чудом спасла прохожая (видео)

Как сообщается, в отдел полиции поступило сообщение от 72-летней жительницы города Валки о том, что между ней и соседом происходит ссора.

На месте происшествия правоохранители установили, что 65-летний мужчина намеренно задул монтажной пеной щель в доме, где находились кошка и пятеро котят.

По данным СМИ, кошку и трех котят удалось спасти, двое умерли.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Внимание! Фото не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская