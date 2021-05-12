На Харьковщине полицейские уличили мужчину в жестоком обращении с животными. Он намеренно задул монтажной пеной кошку с котятами.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.
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Как сообщается, в отдел полиции поступило сообщение от 72-летней жительницы города Валки о том, что между ней и соседом происходит ссора.
На месте происшествия правоохранители установили, что 65-летний мужчина намеренно задул монтажной пеной щель в доме, где находились кошка и пятеро котят.
По данным СМИ, кошку и трех котят удалось спасти, двое умерли.
По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.
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