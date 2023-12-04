Тела погибших работников газовой службы доставали спасатели.

В Харькове трагически погибли двое работников газовой службы. Они проводили аварийные работы на подземном газопроводе, когда произошел оползень.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области. Информация об инциденте поступила в Службу спасения в понедельник, 4 декабря, в 18:26.

Отмечается, что событие произошло на ул. Шевченко. Под слоем земли оказались двое мужчин 1981 и 1975 годов рождения.

Видео дня

"К месту происшествия сразу было направлено 6 единиц спасательной техники и 32 человека личного состава ГСЧС. Спасатели пытались быстро откопать из-под земли мужчин, но после извлечения они уже были без признаков жизни", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического случая.

Новости Харьковщины

Российские оккупанты усилили давление на Харьковщину. Враг бросает ДРГ на границу с областью, кроме того, пограничье страдает от постоянных обстрелов. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что ранее наибольшую активность ДРГ фиксировали на Сумском направлении.

Ранее на Харьковщине вынесли приговор полицейской-предательнице, которая сдавала россиянам военных и работников СБУ. Во время оккупации пгт Двуречная Купянского района правоохранительница решила перейти на сторону оккупантов и собственноручно написала для захватчиков перечень известных ей работников СБУ и лиц, проходивших службу в зоне АТО.

Вас также могут заинтересовать новости: