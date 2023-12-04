Также приграничье страдает от обстрелов.

В последние недели российские захватчики активизировали работу диверсионно-разведывательных групп возле границы с Харьковской областью.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире информационного телемарафона. "Раньше больше всего мы их фиксировали по Сумскому направлению. А за последние несколько недель мы видим изменение направления, а именно - в Харьковской области", - цитирует его Радио Свобода.

Демченко считает, что захватчики могли изменить тактику из-за того, что на Сумском направлении они не имеют успеха. Также он отметил, что на приграничнье Харьковщины сейчас значительно возросло количество обстрелов со стороны российских захватчиков.

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Ситуация на фронте: последние новости

По последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабной войны российские захватнические войска потеряли в Украине около 332 040 человек.

Спикер армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что оккупанты отправляют свои войска в атаки собственными минными полями. Такое происходит в 810-й отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота и в подразделении "Шторм-Z" на Херсонском направлении.

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